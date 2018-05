A Roma è anche emergenza alberi: colpito bus, ferito l’autista

di Redazione

Ancora alberi che cadono sulle strade di Roma. Dopo il caso di piazza delle Finanze dove pochi giorni fa un grosso albero si è abbattuto sulle panchine di un parco pubblico, è il turno di viale delle Milizie, dove nella notte un platano è caduto su un autobus di linea. Nell’impatto, avvenuto alle 3 di notte, l’autista è rimasto ferito. Nella caduta l’albero ha infranto il vetro anteriore del bus Atac della linea N1 e qualche scheggia ha ferito il conducente agli occhi. L’autista è stato portato all’ospedale oftalmico e refertato con qualche giorno di prognosi.

Dopo rifiuti e buche, l’emergenza alberi

«Siamo in presenza di una vera emergenza, e i casi di rami e piante che crollano al suolo in città si stanno moltiplicando, mettendo a repentaglio l’incolumità degli utenti – afferma il presidente Codacons Carlo Rienzi – Tutto ciò è il segno evidente dell’incuria e dello stato di degrado in cui versa il verde pubblico della capitale, dove le risorse per la manutenzione e gli interventi per mettere in sicurezza gli alberi sono assolutamente inadeguati». «Invitiamo la Procura di Roma ad aprire una indagine sull’episodio accertando l’attività svolta nell’ultimo periodo dal Servizio Giardini della Capitale – prosegue Rienzi – I cittadini possono inoltre segnalare al Codacons gli alberi pericolanti e fatiscenti presenti in città, che saranno oggetto di diffide nei confronti dell’amministrazione affinché intervenga con urgenza per evitare ulteriori incidenti».