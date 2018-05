di Antonella Ambrosioni

C’era anche lei: la principessa Diana in qualche modo è stata presente alle nozze del figlio Harry con Meghan Markle. Elton John, che disse addio alla principessa con la memorabile performance di ‘Candle in the Wind’ a Westminster Abbey, ha cantato al party offerto dalla regina Elisabetta al castello di Windsor dopo il matrimonio. Secondo il sito di gossip Usa Tmz, si sarebbe esibito nella famosissima ‘Your Song’. Una richiesta venuta dal nuovo duca di Sussex che ha voluto anche l’ex premier John Major, unico politico di primo piano presente in chiesa.