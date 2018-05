SaSà – Roma

di

SaSà

Piazza Istria, 13 – 00199 Roma

Tel. 06/88842166

Sito Internet: no

Tipologia: panineria

Prezzo: panini 4,50/7€, insalate 6/8€, mini panino 2€

Giorno di chiusura: Domenica mattina

OFFERTA

Con le due sedi – una nel quartiere Trieste, l’altra ai Parioli – Sasà si conferma un indirizzo soddisfacente per placare una fame improvvisa, soprattutto all’ora di pranzo, quando magari si ha poco tempo e non si vuole rinunciare comunque al gusto. I panini sono disponibili in due versioni – ai cinque cereali e con farina normale – mentre le insalate sono sfiziose e originali, come nel caso della “Loren” con songino, mirtilli rossi, scaglie di mandorle, emmenthal (sostituibile anche con un altro tipo di formaggio), mela verde a fettine sottili e salsa tartara. Tutti i prodotti hanno il nome di attori e attrici famosi, così accanto alla famosa “Loren” gli abbiamo affiancato un gustoso “Santa Maria” con pane ai 5 cereali condito con bresaola, primo sale, rucola, fettine di mela verde e glassa di aceto balsamico. Un po’ anonimo il paninetto con prosciutto cotto al forno e zucchine grigliate. Da bere ci sono bibite gassate, acqua e qualche bevanda alcolica.

AMBIENTE

Piccolo e funzionale, con il bancone a occupare gran parte dello spazio e qualche mensola con sgabelli dove sedersi per consumare in loco.

SERVIZIO

Informale e cortese, a tratti un po’ lento.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –