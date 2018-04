Ventitre anni, vive ingabbiato nel corpo di un neonato (video)

di

Manpreet Singh, indiano, ha 23 anni, è cresciuto dentro, nella mente, nei pensieri, nei desideri, ma il suo corpo è rimasto quello di quando era un bambino di 5 chili, il peso di un neonato. Non parla, non cammina ma pensa, comunica. Orfano di padre e madre, Manpreet Singh vive con degli zii e due fratelli, normodotati. Non è un nano, è un neonato adulto. I medici non sanno spiegarsi perché non sia cresciuto e soprattutto perché non sia morto.

