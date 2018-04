Un’altra impresa di Vettel: giro record e pole position a Baku (video)

di

Un’altra impresa di Sebastian Vettel, che grazie a un giro record scatterà dalla pole position anche nel Gp dell’Azerbaigian, quarta tappa del Mondiale 2018 di Formula 1, prevista per domani. Con il tempo di 1’41”498 il pilota tedesco della Ferrari ha preceduto di 179 millesimi l’inglese Lewis Hamilton con la Mercedes. Per Vettel si tratta della terza pole consecutiva, la 53esima in carriera. Dalla seconda fila scatteranno l’altra Mercedes di Valtteri Bottas e la Red Bull di Daniel Ricciardo. Alle spalle dell’australiano c’è il suo compagno di squadra Max Verstappen, mentre Kimi Raikkonen con l’altra Rossa partirà dalla sesta piazza. Il finlandese, dopo essersi qualificato al Q3 in extremis e con un solo giro a disposizione, ha visto sfumare la possibile prima fila per un errore nel finale che lo ha portato a chiudere a quasi un secondo da Vettel. La terza fila è occupata dalle Force India di Esteban Ocon e Sergio Perez davanti alle Renault di Nico Hulkenberg e Carlos Sainz che completano la top ten.

Il giro record di Vettel video