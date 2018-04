ultim’ora***Aereocisterna italiana sta rifornendo aerei sul cielo giordano

di

A quanto apprendiamo, un’aerocisterna italiana Kc-767 di stanza in Kuwait sta rifornendo sui cieli tra Giordania e Arabia Saudita aerei della coalizione internazionale, non si sa se americani o di altra nazionalità. Il nostro aereo, insieme con altri quattro, si trova in Kuwait per le operazioni in Iraq. Sarebbe interessante sapere il governo italiano cosa ne pensa di questa operazione contro uno Stato sovrano, la Siria, e sapere se gli “alleati” lo hanno almeno avvisato. Senza prove, senza mandato Onu, si sta per consumare un’aggressione che potrebbe causare conseguenze inimmaginabili per il mondo intero. Non riuscendo a sconfiggere il legittimo governo di Bashar el Assad sul campo tramite mercenari jihadisti, ora si tenta di attaccarlo militarmente. Si apprende anche che 11 navi militari presumiibilmente russe stanno abbandonando i porti siriani. Nelle prossime ore se ne saprà di più. Sull’inettitudine deo governo italiano morente sappiamo invece già tutto…