Turisti alle prese con i tornelli: così Venezia diventa off limits (video)

L’aveva dichiarato nei giorni scorsi, e ha tenuto fede alla promessa. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha fatto installare i tornelli anti-turisti in centro, nelle zone di accesso alla città nei pressi della stazione. L’ordinanza che per il prossimo ponte del primo maggio consentirà solo ai veneziani, in caso di eccessivo afflusso turistico, di accedere ai varchi è diventata dunque operativa. La volontà è quella di veicolare i turisti in più direzioni, evitando che si verifichi una concentrazione eccessiva di persone in alcune zone di Venezia. A vigilare sul fatto che il regolamento sia rispettato saranno le forze dell’ordine e alla polizia locale spetterà stabilire quando attuare il provvedimento.