Trump: “Tanti auguri Melania. Ma non ho proprio tempo di cercare il regalo”

di

“È un giorno speciale, è il compleanno di Melania. Tanti auguri, Melania”. Il presidente americano Donald Trump celebra il compleanno della moglie nell’intervista concessa a Fox and Friends. I conduttori domandano “che regalo le ha fatto?” e il presidente è costretto a giustificarsi. “Potrei finire nei guai… Ho un bellissimo biglietto, splendidi fiori…”, dice il presidente degli Stati Uniti. E un regalo? “Sapete, sono molto occupato per poter uscire a andare a cercare regali, ok?”, conclude ridendo. Parlando poi di politica, Trump dice: “Io mi darei un 10 e lode” promuove a pieni voti, l’A+ del sistema americano, il lavoro da lui svolto finora come presidente degli Stati Uniti. “Nessuno ha fatto quello che io sono stato capace di fare – ha detto sempre nell’intervista a Fox & Friends, il programma del mattino dell’emittente conservatrice che è uno dei più vicini a Trump – e ci sono riuscito nonostante io abbia intorno una nuvola di falsità che non esistono”. Il riferimento è all’inchiesta del Russiagate, per Trump un “falso” ed “una caccia alle streghe” usata dai “democratici per trovare una giustificazione alla loro sconfitta elettorale, un’assoluta, totale sconfitta nei collegi elettorali”. Intanto si apprende che il presidente degli Stati Uniti si recherà in visita ufficiale nel Regno Unito il 13 luglio. Lo ha annunciato l’ambasciatore britannico a Washington. Trump ovviamente incontrerà il premier Theresa May.