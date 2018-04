di

Scossa di terremoto in Molise, a Termoli e su tutta la costa. Molta gente a San Giacomo degli Schiavoni sarebbe in lacrime e sono tutti scappati di casa. La scossa è stata avvertita anche in Abruzzo, Campania, Puglia e su gran parte del Centro/Sud. Secondo i primi dati dell’Ingv, riportati da Lapresse, la scossa sarebbe stata di magnitudo 4.2. L’epicentro è localizzato nella zona di Guardialfiera