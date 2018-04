Tor Bella Monaca, tre autobus presi a sassate: una passeggera ferita

di

Ha rischiato che i vetri la ferissero al volto una passeggera dei uno dei tre bus bersagliati dai sassi a Tor Bella Monaca. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri in via dell’Archeologia, in zona Tor Bella Monaca. Secondo una prima ricostruzione sono stati tre gli autobus di linea colpiti, nell’arco di circa 2 ore, sulla stessa strada da sassi che hanno mandato in frantumi i vetri posteriori. L’allarme è scattato quando una passeggera, scesa a via Biscarra, si è accorta di avere lievi ferite a un braccio causate da una scheggia. Sono in corso indagini per risalire ai responsabili.