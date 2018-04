«Te faccio scioglie in mezzo all’acido professò»: l’ultimo bullo in azione a Velletri (VIDEO)

di

Ancora aggressività in aula. Ancora minacce indirizzate contro una docente: l’ultima bandierina sull’avamposto del bullismo ci porta da Lucca a Velletri dove – è successo un anno, ma la recente viralità acquisita dal video delle gesta criminali postato e condiviso in rete, ha indotto i carabinieri al lavoro sul caso a inviare un’informativa in Procura – è successo ancora che l’ennesimo adolescente intemperante e violento si sia precipitato dal banco alla cattedra per mettere con le spalle al muro l’insegnante, minacciata dal bullo e derisa dai suoi compagni che, immancabilmente, riprendevano la scena con i vari smartphone a disposizione.

Bullismo, ancora un episodio a Velletri

«Te faccio scioglie in mezzo all’acido, te mando all’ospedale professo’»: intimava il bullo spavaldo e aggressivo nell’aula dell’Istituto Tecnico di Velletri, alle porte di Roma, triste teatro dell’ultima replica violenta dove, cambiano i nomi e i volti di vittime e carnefici, ma il risultato non cambia: ed è quello in cui, ancora una volta, ci si ritorva disarmati contro l’irruenza giovanile e il vuoto etico che la motiva e che, a detta di molti, la giustifica. naturlamente, come già in quasi tutti i casi precedenti, compreso l’episodio di Lucca, il video della vergogna è stato immediatamente postato e condiviso sui social, cliccato e approvato da like e condivisioni come vessillo dell’ultima impresa da sbandierare e divulgare, ennesimo sintomo di un malcostume sempre più virale e a rischio endemizzazione.