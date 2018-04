Sponsor hot per il Brescia calcio femminile: è un sito d’incontri

di

Un sito di incontri diventa sponsor della squadra femminile del Brescia. C-Date, sito di incontri casuali che conta 36 milioni di iscritti in tutto il mondo, per celebrare i suoi dieci anni di vita ha avviato una selezione fra le migliori squadre europee di calcio femminile e la sua scelta è caduta sulla formazione bresciana, che è stata preferita a formazioni più note e blasonate come Barcellona e Bayern Monaco. Il Brescia Calcio è quindi la prima squadra di calcio femminile europea sponsorizzata da un sito di incontri.

Il sito d’incontri vuole puntare sulle Leonesse d’Italia

Le “Leonesse d’Italia” sono state protagoniste quest’anno di un campionato in crescendo che le ha viste solo domenica scorsa battere, dopo una lunghissima rincorsa, proprio la Juventus a Torino e raggiungerla al primo posto in classifica a sole quattro giornate dal termine del campionato. Una stagione incredibile che ha inciso sulla scelta della multinazionale degli incontri online.

C-Date, sito d’incontri che punta alle donne

«Quella di sponsorizzare una squadra di calcio femminile è per C-Date una scelta quasi obbligata essendo oggi il sito di incontri casual più scelto dalle donne. C-Date in questo modo ha voluto compiere una scelta “di campo”, decidendo che supportare il calcio femminile è un bel messaggio per sostenere la libertà e la fantasia delle donne. Non è un caso che sotto il logo C-Date abbiamo voluto scrivere proprio: realizza le tue fantasie».

Sulla maglietta lo slogan: “Realizza le tue fantasie”

Lo sponsor C-Date apparirà sulle divise del Brescia a partire dal match di sabato 21 aprile in casa contro l’Atalanta. La Juventus invece sarà ospite della Fiorentina campione d’Italia. Sotto il logo C-Date, sulle divise delle Leonesse d’Italia, troverà spazio quindi lo slogan del sito “realizza le tue fantasie”.

Il precedente di PornuHub

Il sito a luci rosse americano, PornHub aveva già avuto l’idea di sponsorizzare una squadra di calcio a 5 femminile di Milano. Anche in quell’occasione, le calciatrici della Champions Feague, un nome che è tutto un programma, hanno accettato di buon grado di mettere il logo del sito porno sulle loro magliette.