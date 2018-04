Sparatoria in una sala slot del Bergamasco: due le vittime

di

Una grave sparatoria si è verificata nel Bergamasco, a Caravaggio, intorno alle 18.16 di oggi , con due morti. Ancora poco le informazioni raccolte, le forze dell’ordine si sono dirette in via Treviglio dove si è verificato il fatto, lungo l’ex statale Padana Superiore e nei pressi della sala slot Gold Cherry. Dalle prime informazioni due persone sono decedute all’interno della slot, un uomo e una donna. In fuga la persona che avrebbe causato la sparatoria che ha seminato il panico nella zona. Sul posto, oltre alla polizia locale e i carabinieri, anche due ambulanze e un’automedica. Si sta cercando di rintracciare anche l’omicida scappato dopo aver sparato. Il sostituto procuratore Gianluigi Dettori sta arrivando sul posto. Presente anche il sindaco Claudio Bolandrini. La sala slot si trova in un complesso commerciale, ma ha l’ingresso sull’esterno.