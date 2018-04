SocialPoliticsDay, “Le elezioni ai tempi dei social”: convegno a Roma

di

#SocialPoliticsDay – le elezioni al tempo dei social: conversazioni e sentiment in rete spiegano perché gli italiani hanno deciso di cambiare tutto e cosa si aspettano dal governo che verrà è il titolo dell’evento – organizzato da SocialCom, in collaborazione con Talkwalker e il quotidiano il Tempo – che si svolgerà a Roma, martedì 10 aprile 2018, a partire dalle 15.30, negli spazi del Salone Angiolillo di Palazzo Wedekind, sede della storica testata romana, in Piazza Colonna, 366. L’evento nasce dalla volontà di presentare i risultati di un lavoro di ricerca congiunto, realizzato dagli esperti di SocialCom – digital community attiva nel monitoraggio, la valutazione e l’anticipazione delle tendenze nell’ambito della comunicazione digitale – e di Talkwalker – piattaforma di analisi dei contenuti della rete. I capigruppo dei principali schieramenti politici presenti in entrambi i rami del Parlamento italiano, numerosi parlamentari, autorevoli firme del giornalismo italiano, blogger ed influencer, responsabili della comunicazione istituzionale di importanti aziende, enti ed authority, nonché i più noti spin doctor del panorama politico italiano dibatteranno sui temi indagati nella ricerca, dando il proprio contributo sui due interrogativi posti dal report – perché gli italiani hanno deciso di cambiare tutto e cosa si aspettano dal governo che verrà – che verrà presentato e che è stato realizzato tramite l’analisi delle conversazioni e del sentiment degli utenti, nel periodo pre e post elettorale, durante la recente campagna per le elezioni politiche 2018. Dal reddito di cittadinanza alla proposta di una flat tax, dai temi legati alla sicurezza a quelli relativi alla gestione dell’immigrazione nel nostro Paese: gli ospiti affronteranno tematiche di stringente attualità che – dopo aver segnato l’andamento della campagna elettorale – continuano ad essere punti dirimenti nelle aspettative e speranze dei cittadini rispetto al governo che verrà. Non solo: il dibattito verterà anche sul modo in cui i partiti in campo hanno saputo – o non saputo – influenzare il voto degli italiani, grazie all’utilizzo dei social media, in una campagna che può essere senza dubbio definita come la più social del decennio appena trascorso, l’arco temporale nel quale le forze politiche italiane hanno dovuto confrontarsi con un nuovo scenario: i social network, come luogo fondamentale della comunicazione politica. Per assistere all’evento è necessario accreditarsi inviando una mail a info@socialcomitalia.com. Sarà, inoltre, possibile seguire il dibattito, anche sui social SocialCom: su Twitter, seguendo l’hashtag #SocialPoliticsDay ed il profilo @SocialComItalia, nonché in diretta video sulla pagina ufficiale di SocialCom, www.facebook.com/socialcomitalia.