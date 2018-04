“Schifosi, scrofe, minorati!”. Il M5S costretto a cancellare dal web gli insulti al Pd…

Sembrava satira della pagina del finto “Osho” quella foto di Di Maio che ordina al suo staff di cancellare precipitosamente tutti gli insulti rivolti al Pd sulle sue pagine social. Invece, purtroppo, la realtà è più beffarda della fantasia. Dallo stato maggiore del M5S, in questi giorni di inginocchiamento al Pd, è arrivato davvero l‘ordine a tutti i militanti grillini di cancellare le pesantissime offese rivolte negli ultimi anni ai Democratici. Per evitare che Renzi, giustamente, glielo faccia notare…

Roba pesante, pesantissima quella indirizzata al Pd da classe dirigente e militanti. Primi tra tutti, Luigi Di Maio, che ora implora quel Pd che definiva “impresentabile”, “assassino”, escludendo clamorosamente qualunque alleanza, di unirsi a loro per un governo di programma.

“Renzi è il capo degli impresentabilI”, disse Di Maio qualche mese fa, “Impresentabili che hanno preso soldi da Buzzi e da Mafia capitale per le elezioni”, “De Luca jr è uno degli assassini politici della mia gente”, “Il Pd? Escludo categoricamente qualsiasi alleanza. Spero di avere i voti per ignorarli”. Peggio di lui solo Alessandro Di Battista, di cui si ricordano alcune perle: “”Il Pd è un punto di riferimento del crimine”, “Il Pd ha massacrato i lavoratori forse peggio di come lo abbia fatto la destra”, “O il M5S avrà tantissimi voti e riceverà l’incarico dal presidente della Repubblica o ci sarà un mega inciucio peggiore del 2013 che vedrà insieme D’Alema, il Pd derenzizzato, Forza Italia e la Lega con Maroni”, “Renzi è credibile come un mafioso” , per non parlare di Beppe Grillo: “Il Pd è il partito preferito dalla camorra”, “Il Pd? Tutti collusi. Tutti complici. Con le mani sporche di petrolio e denaro”, “Minorati morali”, “Il Pd? Gente sporca dentro”, “Renzi è il nulla che parla”, “Renzi è una scrofa ferita” , senza dimenticare Paola Taverna: “Mafiosi, schifosi, siete delle merde, ve ne dovete andare, dovete morire”.

Le basi per un sereno accordo di governo ci sono tutte, in effetti…