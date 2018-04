Salvini replica a Di Maio: non sei il sole, hai poco rispetto per il voto degli italiani

di

Mentre erano in corso le consultazioni a Palazzo Giustiniani, Matteo Salvini a Catania ha partecipato a una conferenza stampa precedentemente indetta e ha commentato in modo molto critico le dichiarazioni di Luigi Di Maio. “Non c’è rispetto del voto degli italiani – ha detto – il secondo arrivato impone le condizioni al primo, se Di Maio e Berlusconi continuano a dirsi no a vicenda gli italiani non si meritano di aspettare ancora. Io spero che l’Italia abbia un governo serio il prima possibile”. “Io non ho bisogno – ha detto ancora – di qualcuno che mi dà l’ultimatum. L’unico governo possibile è quello con centrodestra e M5S. Un governo Renzi-Di Maio sarebbe una specie di mostro marino”. Salvini ha attaccato il capo politico dei Cinquestelle: “Di Maio si crede il sole e tutto deve ruotare attorno a lui. Non può imporre le regole”. Anche da Forza Italia non si sono fatte attendere le reazioni alle parole di Di Maio. “Luigi Di Maio – ha detto Mara Carfagna – chieda ai cittadini delle regioni e dei comuni che il centrodestra amministra bene e con risultati eccellenti da anni, se la coalizione è un artifizio elettorale creato ad hoc per il 4 marzo e poi renda le sue dichiarazioni inerenti alla realtà. Insistere con una narrazione fittizia che esiste solo dentro al M5S non porta infatti a nessun risultato”. “Siamo una forza di governo coesa, che collabora da tempo con sinergia e comunione di intenti, pur incarnando anime e sensibilità diverse. L’Italia non ha più tempo da perdere, il Paese non può più rimanere bloccato a causa dei capricci e dell’infantilismo politico del Movimento 5Stelle e del suo leader”. “In democrazia non esistono i veti ad personam – ha concluso Carfagna – quelli sono propri dei regimi autoritari. In democrazia ci si confronta su temi e programmi e si prova a cercare delle convergenze per rispondere ai bisogni e ai problemi dei cittadini. Ma forse pretendere assennatezza e ragionevolezza dal Movimento Cinquestelle è troppo”. Al termine del colloquio con la presidente Casellati Giancarlo Giorgetti ha ribadito la posizione della Lega: l’unico governo possibile è quello con M5S e centrodestra se cadono i veti e prevale la responsabilità. Il M5S riunirà a Montecitorio deputati e senatori in un’assemblea congiunta alle 19,30.