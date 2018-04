Salvini: “In caso di governo Pd-M5S porteremo milioni di italiani in piazza”

di

Matteo Salvini ha già in mente in piano B, in caso di inciucione tra Pd e Cinquestelle per spartirsi poltrone e cariche di governo. La protesta popolare, fa sapere il leader leghista, scatterà inevitabilmente. “Sento che migliaia di persone sono pronte, in caso di un folle governo Pd-5Stelle, a scendere in piazza. Altro che consultare i militanti piddini e grillini in rete, la Lega è pronta a mobilitare milioni di italiani se il voto non sarà rispettato. Il Pd ha già fatto troppi danni agli italiani in tutti questi anni di malgoverno”, fa sapere Salvini.

Nel pomeriggio, lo stesso Salvini, dal Molise, nel giorno che precede il prevedibile successo del centrodestra in Friuli, aveva parlato di “Scherzi a parte” a proposito di una intesa Pd-M5s. “In politica chi viene bocciato dagli elettori non può uscire dalla porta e rientrare dalla finestra del Governo. L’accordo Pd-M5s è contro natura, continuerò a lavorare perché nasca un governo figlio del voto degli italiani tra centrodestra e cinquestelle”.