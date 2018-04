Salvini col cappio al collo: dopo Pavia anche a Imola macabri volantini antifascisti

di

Un volantino in bianco e nero che ritrae il leader della Lega Matteo Salvini con un cappio al collo è comparso a Imola attaccato su un manifesto elettorale del candidato sindaco del centrodestra, Giuseppe Palazzolo. A denunciare il nuovo episodio, dopo quello di Pavia, è la senatrice leghista Lucia Borgonzoni, che ha pubblicato la foto del volantino sul suo profilo Facebook. “Imola…che poveretti, credono di fermare così la democrazia – scrive la parlamentare del Carroccio – In galera, ecco l’unico posto dove dovrebbero finire certi personaggi. Solidarietà a Palazzolo e avanti tutta #Salvini. Vediamo se il partito democratico, stavolta condannerà o continuerà la vergognosa linea del silenzio”. A Pavia erano comparsi sui muri adesivi con l’immagine di Matteo Salvini impiccato a testa in giù con una scritta in inglese “Make fascist swing again” (facciamo penzolare di nuovo i fascisti).