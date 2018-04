di

«Coerenza e idee chiare. Noi i programmi non li cambiamo in corsa: abolire l’infame legge Fornero sarà la nostra priorità. Voglio andare al governo con chi ci darà una mano per fare, per realizzare il programma premiato dagli elettori. Gli italiani meritano rispetto, altro che governi col Pd». Lo scrive il segretario della Lega Matteo Salvini su Facebook accusando chiaramente di incoerenza il M5S.