Salasso tariffe: gas e luce ci costano 100 euro in più. Tasse a livelli record

Tariffe energetiche in forte aumento in Italia negli ultimi 10 anni per il peso della tasse sulle bollette a carico delle famiglie. È la denuncia che arriva dal Codacons, che in uno studio quantifica i rincari.

Gas ed elettricità: una stangata da 100 euro

Nel 2008 una famiglia tipo spendeva per l’elettricità 464 euro all’anno, mentre oggi la spesa media è pari a 533,73 euro, ossia +69,7 euro su base annua, con un incremento in 10 anni del +15%, secondo l’associazione dei consumatori. La bolletta media del gas passa invece da 1.012,2 euro del 2008 ai 1.042 euro di oggi, con un aggravio di spesa di circa +30 euro su base annua.

A pesare sono soprattutto le tasse

Ma ad impressionare è l’abnorme crescita della tassazione sulle bollette degli italiani: nel 2008 imposte e oneri di sistema pesavano per il 22,1% su ogni singola bolletta elettrica, oggi le stesse voci incidono per il 35,78%. Per il gas la crescita della pressione fiscale è stata più contenuta, ma resta a livelli elevatissimi: dal 37,7% del 2008 al 42,5% di oggi. Sul banco degli imputati per il Codacons finiscono gli “oneri di sistema”, voci che non hanno nulla a che vedere con i consumi elettrici e che contengono balzelli vari quali “oneri nucleari”, “agevolazioni per il settore ferroviario”, “enti locali che ospitano impianti nucleari”, “agevolazioni alle industrie energivore” ecc., il cui peso in bolletta passa in 10 anni dall’8,2% al 22,44%.