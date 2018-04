Sala invita a pranzo a Milano 50mila migranti. Chi pagherà il conto?

di

Non bastava “Insieme senza muri”, il corteo del 20 maggio voluto dal sindaco di Milano Sala per i migranti. La giunta rossa vuole fare le cose in grande. Si replica il 23 giugno con un pranzo da Guinnes per cinquantamila migranti. La prima manifestazione richiama l’iniziativa analoga del sindaco di Barcellona che sollecitava un ulteriore afflusso di immigrati nella città catalana.

L’invito a pranzo di Sala in stile catalano

Al corteo, dove sono attesi oltre migliaia immigrati da ogni parte d’Italia, si aggiungerà un’altra iniziativa, circa un mese dopo. Il 23 giugno, la giunta di centrosinistra allestirà una tavolata da due chilometri per cinquantamila persone di tutte le etnie che gli organizzatori intendono allestire al Parco Sempione.

De Corato contro Sala e Majorino

«Chiediamo all’organizzatore, cioè all’assessore Pierfrancesco Majorino, se per caso anche gli italiani sono invitati. Saranno accolti i tanti anziani milanesi abbandonati a se stessi? E i clochard italiani che dormono sotto tutti i portici perché hanno paura nei dormitori popolati da stranieri? E le 22.000 famiglie milanesi in attesa di una casa popolare, sono previste al pranzo per gli immigrati? E infine: il conto di questo faraonico pranzo chi lo paga?» A chiederlo in una nota Riccardo De Corato, assessore regionale a Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale.

“A Milano mezzo milione di migranti non bastano?”

Secondo l’esponente di Fratelli d’Italia «solo chi ha diritto allo status di profugo deve poter restare in Italia, e aggiungiamo: solo i territori che riescono prima ad aiutare gli italiani bisognosi dovrebbero pensare, poi, agli stranieri. Lo abbiamo detto in campagna elettorale e non ci tiriamo indietro adesso: prima gli italiani deve diventare un principio di priorità, in Italia e ancora di più in Lombardia, dove abbiamo già cifre record a riguardo con 1.500.000 migranti accolti, a Milano oltre 430.000».

“Distruggeranno il parco alla faccia dei poveri di Milano”

«Forza Italia è assolutamente contraria a un’iniziativa di questo tipo – attacca il capogruppo regionale Gianluca Comazzi – l’ennesima trovata pazzesca dell’assessore Majorino. Siamo pronti a una mobilitazione con il supporto di associazioni ambientaliste e comitati per impedire questo scempio. Al di là del mancato rispetto del regolamento parchi e giardini concentrare 50mila persone tutte insieme per una mangiata sotto il sole cocente provocherebbe danni enormi per il parco. Eventi di questo tipo sono uno schiaffo alle migliaia di poveri italiani che vivono per strada e non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena».