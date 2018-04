Roma, si butta dal tetto. Lo salvano afferrandolo per le caviglie (video)

di

Salvataggio in extremis per un aspirante suicida a Roma: i soccorritori sono riusciti ad afferrarlo per le caviglie mentre si buttava da un tetto in zona Porta Pia. Un intervento repentino, che si è giocato sul filo di pochi attimi e che è riuscito, rocambolescamente, a salvare una vita. L’uomo, un albanese di 26 anni con problemi psichici, ha continuato a divincolarsi mentre si trovava a testa in giù sospeso nel vuoto e gli agenti lo tenevano per le gambe. A metterlo definitivamente in salvo sono stati poi i vigili del fuoco, arrivati in cima al palazzo di cinque piani con la scala di salvataggio partita dalla strada. L’uomo è stato poi portato all’Umberto I e sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio.

