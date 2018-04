Rom rapinano tre studenti a Tor Sapienza: beccati al campo nomadi

di

Due rom del campo nomadi di via Salviati a Roma beccati dopo aver rapinato tre quindicenni. Al termine di una breve indagine, i carabinieri della Stazione Roma Tor Sapienza hanno denunciato in stato di libertà un 18enne e un 17enne, entrambi di origini bosniache e domiciliati al campo di via Salviati, perché riconosciuti come i responsabili di una rapina in danno di tre studenti romani.

Due rom beccati dopo la rapina