Rita Dalla Chiesa: «Mia figlia cresciuta da Fabrizio Frizzi. Quindi, silenzio»

Il dolore è forte. Così come la rabbia di chi non rispetta il dolore. Rita Dalla Chiesa risponde alle critiche di chi in questi giorni l’ha attaccata per la sua vicinanza alla nuova famiglia dell’ex marito, Fabrizio Frizzi. Alcuni fan l’avrebbero accusata di eccessivo protagonismo durante il funerale del conduttore mettendo di fatto nell’ombra Carlotta Mantovan, l’attuale moglie di Frizzi. Proprio nel corso dell’ultima puntata di Amici di sabato scorso, la Dalla Chiesa ha lanciato un messaggio chiaro: «Con Carlotta e Stella oggi siamo una famiglia».

Rita Dalla Chiesa risponde alle critiche

Qualcuno però non ha gardito le sue parole attaccandola sui social. E così è stata la stessa Dalla Chiesa, come si legge sul Giornale, a rispondere alle critiche: «Mi spiace solo una cosa. Che l’odio, la cattiveria e i pregiudizi che lastricano la strada di alcune persone, facciano perdere di vista dei valori che vanno sempre salvati», ha scritto l’ex conduttrice di Forum su Facebook. «Prima di tutto – ha aggiunto – il rispetto per delle persone, in questo caso Carlotta e io, che ci siamo sempre considerate una famiglia. E vorrei ricordare a queste “poverette mentali” che mia figlia Giulia è stata cresciuta da Fabrizio. Quindi, silenzio!».