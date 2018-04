Riki, esce il video del nuovo singolo “Tremo”. E spopola sul web (video)

di

E’ disponibile, il video del nuovo singolo di Riki, ‘Tremo’(Dolce Vita), estratto dall’album ‘Mania’, già disco di platino. La nuova versione di ‘Tremo’ per il giovane cantautore fresco di vittoria del Kid’s Choice Award 2018 nella categoria ‘Cantante Italiano Preferito’, è balzata subito sul podio della classifica di vendita di iTunes. Si tratta di una realizzazione molto raffinata.

Per il video girato a Roma, è stato scelto uno stile noir moderno ed elegante, dal sapore a tratti malinconico e un po’ decadente. Il protagonista è Riki che, solo in una camera d’hotel, immerso nei suoi struggenti ricordi, ripercorre il suo cammino con lei, interpretata dalla bellissima modella israeliana Ella Ayalon, già protagonista di ‘Balla con me’. Una fuga dalla suite lo porterà in una terrazza spesso evocata, da dove si domina la città e all’ incontro con la sua donna, in un filo conduttore poetico che confonde il sogno con la realtà. Una regia elegante, quella dei Trilathera, con movimenti fluidi e lenti come il mood della canzone. A oggi sono circa 120 milioni le views complessive dei video dei brani di Riki su Youtube e Vevo. Questa nuova interpretazione di Tremo, è stata realizzata piano e voce, e si arricchisce di una sezione d’archi registrata a Londra, arrangiata e diretta da Simon Hale, già arrangiatore per Oasis, Bjork, Jamiroquai, premio Oscar nel 2016 con la colonna sonora ‘The writing’s on the wall’, tema portante del film ‘Spectre’ della serie James Bond, cantata da Sam Smith.

Riki è stato il vincitore della categoria canto di Amici di Maria De Filippi 2017, secondo classificato dell’edizione numero 16 alle spalle del ballerino Andreas Muller,. Proseguirà il tour 2018 dal 5 aprile con un concerto a Padova, prima dell’atteso debutto sold out al Mediolanum Forum di Assago.