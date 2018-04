Riesplode il caso gay a “Ballando”: Mariotto dice la verità, tutti lo insultano

di

Il giurato Mariotto non ha avuto una bella serata. Dire ciò che si pensa e andare contro il politicamente corretto non ti porta applausi ma fischi. E così si è riaperto riaperto il caso Ciacci-Todaro, la coppia formata da due uomini che per alcue puntate di fila si è anche aggiudicata il “tesoretto”, ossia parecchi punti che vengono regalati a un coppia senza un vero perché. Dopo l’esibizione di Ciacci con Todaro in una rumba – ballo della fecondiutà – Guillermo Mariotto ha ribadito la propria perplessità sulla same sex dance dello stylist.

A sentire Carolyn Smith, la presidente della giuria, la performance è stata «stre-pi-to-sa». Quando ad esprimerso è toccato a Guillermo Mariotto, si è aperto il caso. Il giurato alla coppia Ciacci-Todaro ha voluto dedicare una breve digressione. L’unico dietro il banco della giuria a non aver gradito quanto visto. «Non mi è piaciuto». Poi s’è limitato a riportare un fatto curioso. Un fatto che, ha detto, lo ha portato ad interrogarsi sulla responsabilità sociale di un programma che, «come l’acqua potabile», entra in tutte le case.

Per Mariotto bordate di fischi

Un bambino, cinque, sei anni al massimo, avrebbe tirato il giudice per la giacca, chiedendogli conto di una serie di cose accadute nel corso di questa stagione di “Ballando con le stelle”: le parole di Ivan Zazzaroni (il prino a non avere gradito esteticamente il ballo uomo-uomo); il significato del termine omofobia, la relazione tra Ciacci e Raimondo Todaro. «Era confuso», ha spiegato Mariotto parlando di questo bambino. Occorre ragionare sulla bontà dei contenuti veicolati in trasmissioni di ampia audience in prima serata. La gogna è stata immediata. Fabio Canino, una furia, ha alzato la voce, urlando al «razzismo dei gay contro i gay». Il pubblico ha fischiato Mariotto, mentre Zazzaroni alla fine ha preso le parti di una coppia che sembra destinata a rimanere «controversa». Nonostante la finale sia alle porte e la platea social schierata con Ciacci (al quale, per la quarta puntata di fila, è andato il «tesoretto»), un giudizio unanime sulla scelta della same sex dance non è stato trovato. Quel che prima sosteneva Zazzaroni ora è diventato il pensiero di Mariotto. E, forse, sarebbe tempo di arrendersi all’idea che avere il coraggio di dire ciò che si pensa urta la cappa di conformismo che ormai la fa da padrone. Viva il coraggio della verità, bravo Mariotto che non si genuflette al giudizio corrente.