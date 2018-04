Reddito di cittadinanza addio. La Finlandia fa marcia indietro

di

Il reddito di cittadinanza che ha permesso ai cinquestelle di fare il pienone di voti al Sud è un flop. La Finlandia che lo scorso anno ha lanciato l’esperimento è pronta a fare marcia indietro. L’esperimento non ha dato i risultati sperati e il governo finlandese sembra voler prendere altre strade. La somma erogata in Finlandia è leggermente più bassa dai 780 euro al mese proposti dal Movimento 5 Stelle in campagna elettorale. Il progetto di due anni, come si legge sul Corriere della Sera, coinvolge duemila cittadini disoccupati di età compresa tra i 25 e i 58 anni, che ricevono 560 euro al mese esentasse invece dei normali sussidi contro la disoccupazione.

Reddito di cittadinanza, la Finlandia volta pagina

Inizialmente si prevedeva che dovesse essere ampliato per coinvolgere anche altre figure di lavoratori, ma l’esecutivo ha appena varato un provvedimento che richiede ai disoccupati di trovare almeno 18 ore di lavoro in 3 mesi per non perdere i sussidi statali. Secondo il ministro delle Finanze Petteri Orpo, inoltre, il Paese andrà verso un percorso più simile al modello inglese, che combina vari benefici e crediti d’imposta in un unico sistema.