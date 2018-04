Putin furioso: il raid in Siria? «Un atto di aggressione contro una nazione sovrana»

di

Putin non ci sta e dichiara: il raid è un «atto di aggressione contro una nazione sovrana». Mosca risponde immediatamente all’attacco congiunto Usa, Regno Unito e Francia, scattato nella notte con il lancio di missili su Damasco e Homs. «L’azione degli Stati Uniti e dei loro alleati in Siria non resterà senza conseguenze» è stato il primo avvertimento arrivato dall’ambasciatore russo a Washington, Anatoly Antonov, dopo i raid condotti dalla triplice alleanza anglo-franco-americana contro obiettivi del regime siriano. «Tutta la responsabilità sta a Washington, Londra e Parigi – ha poi aggiunto in una nota diramata alle prime luci dell’alba –. nota che, conclude asserendo: «Gli Stati Uniti, Paese che ha il più grande arsenale di armi chimiche, non ha il diritto morale di accusare altri Paesi».

Duro il commento di Putin ai raid condotti da Stati Uniti, Francia e Regno Unito in Siria: «Un atto di aggressione contro una nazione sovrana», dichiara il presidente russo Vladimir Putin lasciando chiaramente intendere che l’avvertimento preventivo più e più volte menzionato da Trump e dalla May nei loro discorsi gemelli alla nazione non ha di certo blandito il leader russo e rasserenato gli animi al Cremlino, anzi… «La Russia condanna fortemente l’attacco in Siria, dove i militari siriani stanno aiutando il governo legittimo nella guerra contro il terrorismo, rilancia in queste ore Putin in una nota diffusa dal Cremlino, e poi aggiunge: «Con le loro azioni, gli Stati Uniti stanno peggiorando sempre di più la catastrofe umanitaria in Siria, portando sofferenze ai civili». Poi, rincarando la dose di quella che si è qualificata subito come una duriossima replica all’attacco militare, il presidente russo avverte: le ultime operazioni potrebbero provocare «una nuova ondata di rifugiati da quel Paese e dalla regione intera». Del resto, gli Stati Uniti, ha accusato ancora Putin, hanno lanciato «un’aggressione contro uno Stato sovrano che è in prima linea nella lotta contro il terrorismo», sottolineando a più riprese come i raid siano stati condotti «in violazione della carta delle Nazioni Unite e dei principi del diritto internazionale». Infine, con una velata concessione all’orgoglio militare ferito, il ministero della Difesa di Mosca – secondo cui la Russia «non ha dovuto usare le sue difese per rispondere all’attacco» in Siria – fa sapere: nessuno dei missili lanciati da Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna contro obiettivi del regime siriano è entrato nella zona della difesa area russa dispiegata a Tartus e Hmeymim. Almeno…