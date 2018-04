Primavalle: così la stampa italiana cercò di accreditare la “pista nera”

Oggi la storia del rogo di Primavalle è abbastanza nota, ma non grazie ai giornali italiani, ma solo grazie a chi per decenni ha tenuto viva la memoria di quello che accadde quella notte. I mass media italiani, invece, la verità tentarono di occultarla, e non solo in questo caso. Tendevano a occultarla ogniqualvolta venissero colpiti i missini, per non dispiacere ai loro padroni della sinistra e della Dc.

Un bambino di dieci anni, Stefano, e un giovane di 22, Virgilio, persero la vita nell’incendio che distrusse la loro casa dove abitavano con i genitori e con i fratelli, rimasti tutti feriti in modo più o meno grave. Terroristi di Potere Operaio, formazione extraparlamentare dell’epoca, appiccarono il fuoco all’appartamento popolare della famiglia Mattei, in via Bernardo da Bibbiena 33, lotto 15, scala D, interno 5, con della benzina, due litri, secondo le perizie. Gli assassini si chiamano Achille Lollo, Manlio Clavo e Marino Grillo, e anche per loro uccidere un fascista non era reato, anzi, un’operazione meritoria. Esponenti della sinistra italiana per questi uccisori di bambini attivarono una rete di solidarietà formidabile, che giunse anche alla pubblicazione di un infame libretto, Primavalle, incendio a porte chiuse, in cui si sosteneva l’innocenza dei tre. Libretto redatto da un gruppo di giornalisti sedicenti “democratici”. Dario Fo e Franca Rame si adoperarono per attivare Soccorso rosso in favore di chi aveva causato la morte di un bambino e di un giovane, e con loro altri autorevoli esponenti della sinistra, come Umberto Terracini, presidente dell’assemblea costituente, che oltre a Lollo difese anche Marini, l’omicida di Carlo Falvella, e Panzieri, condannato per l’assassinio di Mikis Mantakas. Ma non solo lui. Il quotidiano Lotta Continua il giorno dopo titolò: La provocazione fascista oltre ogni limite: è arrivata al punto di assassinare i suoi figli. Sì, perché la tesi di tutte le sinistre e non solo delle sinistre fu quella di una faida interna tra fascisti, che per qualche settimana resse, per poi essere frantumata dalle perizie, dai fatti, dall’opinione pubblica, dalla magistratura e, nel 2005, dallo stesso Lollo che, dal Brasile, ammise che quella notte lui c’era e non da solo. Solo il Movimento Sociale e i suoi dirigenti e militanti conoscevano da tempo la verità, da sempre, e tentarono con ogni mezzo di diffonderla, vanamente; ma molti italiani neanche sapevano cosa fosse successo quella notte di 40 anni fa nel popolare quartiere di Primavalle, perché all’intera vicenda fu messa per decenni una sordina mediatica, i morti erano di serie B, figli di un dio minore, di loro non si doveva parlare e, soprattutto, gli assassini non erano tali.