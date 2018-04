Previsioni meteo, tornano i temporali. Nel fine settimana rispunta il sole

di

Previsioni meteo negative nelle prossime ore, positive per il weekend. Una perturbazione di origine atlantica sta iniziano ad attraversare le nostre regioni centro-settentrionali; porterà dei temporali e brevi rovesci su molte regioni, precipitazioni comunque alternate a pause asciutte e talvolta soleggiate. Il team del sito www.ilMeteo.it avvisa che piogge e locali temporali raggiungeranno Liguria, Piemonte, Val d’Aosta, Lombardia e alta Toscana. La neve tornerà a cadere sulle Alpi sopra i 1300 metri. Domani il maltempo si estenderà anche al Nordest, all’Umbria, al Lazio e in misura minore alle Marche e all’Abruzzo; anche su queste regioni rovesci o brevi temporali potranno bagnare a carattere sparso molte zone dei territorio.

Previsioni meteo, dopo i temporali il sole

Nel corso di giovedì la perturbazione sfilerà verso il Triveneto, ancora su Umbria, Marche, Abruzzo e Molise e con rovesci e temporali sparsi. Localmente si potranno avere anche delle grandinate. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it comunica che da venerdì 6 e fino a domenica 8 la pressione salirà nuovamente e il tempo si stabilizzerà con un ampio soleggiamento in un cielo poco nuvoloso. Temperature via via più miti con valori diurni che saranno compresi tra 17 e 23° su tutte le regioni. Un nuovo peggioramento è atteso dalla sera di domenica, a partire dalla Sardegna e dal Nordovest.