Pillola addio. Arriva il contraccettivo naturale e senza ormoni

Arriva dalla Svezia il nuovo anticoncezionale per lei . Lo usi quando vuoi e sei tranquilla di non restare incinta. Il preparato non interviene sul processo ormonale e dunque non causa effetti collaterali. La sperimentazione è stata pubblicata su un importante rivista internazionale. Viene usato il chitosano, un polisaccaride derivato dalla chitina. Qual’è la novità ? Che la sostanza si sviluppa nei gusci esterni dei crostacei come i gamberi facili da reperire nei paesi nordici. Tale sostanza agisce sulla cervice, porta d’ingresso durante l’ovulazione del liquido seminale che feconda gli ovuli. L’idea è quella di creare, con l’uso della sostanza , una sorta di barriera anticoncezionale naturale.

Le vie del progresso scientifico scandinavo sono imprevedibili e si occupano delle questioni importanti nel quotidiano, in questo caso appunto dando la possibilità alla donna di una contraccezione autogestita evitando i fastidi degli altri metodi.