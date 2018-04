Pediatra balla per il bambino malato e commuove il web (video)

di

Mario è un pediatra tedesco dalla faccia buffa e dai movimenti goffi. Quando ha scelto di improvvisare un balletto davanti a uno dei suoi piccoli pazienti, gravemente malato, non avrebbe mai immaginato di diventare una star del web. Lui si chiama Mario Berwald ed è un medico in un ospedale di Wiesbaden, città della Germania centro-occidentale vicino a Magonza. Quando è entrato nella stanza del piccolo Gerrit, 4 anni, affetto dalla nascita da un raro difetto genetico (Nanismo osteodisplastico microcefalico primitivo) ha avuto un approccio improntato sull’umanità prima ancora che sul protocollo. Il bimbo è molto sensibile alle malattie infettive, che possono essere fatali per lui. E per strappargli un sorriso il medico ha improvvisato una buffa danza che il padre di Gerrit ha filmato e pubblicato su YouTube. Un video che ha inevitabilmente commosso la Rete.