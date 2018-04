Passaporto per la salute: “bancomat del cuore”, esami online con un clic

di

Un passaporto per la salute del cuore con esami e screening in un’unica banca dati accessibile con un bancomat del cuore. È il Bancomheart promosso dal Progetto del Cuore ideato dalla Fondazione per il tuo cuore-Hcf Onlus dell’Associazione nazionale cardiologi ospedalieri (Anmco), che a marzo 2018 ha distribuito 26 mila bancomat del cuore nelle 72 Cardiologie ospedaliere sul territorio italiano. La card permette di accedere a un portale personale dove sono conservati e aggiornati elettrocardiogrammi, valori della pressione arteriosa, le patologie sofferte e le terapie praticate. L’Anmco ha presentato al ministero della Salute l’iniziativa Truck Tour – Banca del cuore 2018: da aprile a novembre un tir appositamente allestito farà tappa nel cuore di 32 città italiane per offrire a tutti la possibilità di sottoporsi ad uno screening cardiologico gratuito. «La cardiopatia ischemica – ha spiegato Michele Gulizia, presidente della Fondazione per il tuo cuore-Hcf Onlus- è la prima causa di morte in Italia, rendendo conto del 28% di tutte le morti, mentre gli accidenti cerebrovascolari sono al terzo posto con il 13% dopo i tumori. Inoltre chi sopravvive a un attacco cardiaco diventa un malato cronico, diventando affetto da una malattia che, oltre a modificare la qualità della vita, comporta notevoli costi per la società».



«Il truck tour Banca del cuore – ha aggiunto Gulizia – ci permette di andare…

Per continuare a leggere l'articolo Abbonati o Accedi