Pasquetta nazionalpopolare: l’Italia in bianco e nero diventa virale sui social (video)

di

Un’Italia in “bianco e nero“ ottimista, popolare, lanciata verso la rinascita post-bellica. È l’identikit di una nazione sana e in corsa, quella che corre sul web con un video diventato virale, tratto da un servizio dell’Istituto Luce della fine degli anni ’40 sulla Pasquetta a Roma. Gambe e ruote escono oggi – dice il commentatore– mentre scorrono veloci le immagini spensierate dei romani che, come tradizione vuole, si accingono a trascorrere il Lunedi dell’Angelo “fuori porta”. Si vede «la luce d’oro dell’Appia Anitica» e il prato delle Capanelle, non più «piattaforma di ardori sportivi» ma «centrale di fervore gastronomico». Porchetta, abbacchio e il biondo cannellino dei Castelli. «Cento milioni di uova e un milione di litri». È l’Italia nazionalpopolare appena uscita dalla guerra che pedala verso un nuovo inizio.