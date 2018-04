di

Un bambino di cinque anni ha perso la vita oggi pomeriggio a Pontenure, nel Piacentino, schiacciato da un trattore che si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, le autoambulanze e i sanitari del 118, ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. I carabinieri ora indagano per ricostruire ciò che è successo.