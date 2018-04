Ora Kim vuole normalizzare anche i rapporti con il Giappone

di

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha dichiarato durante il vertice con il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, di essere pronto in qualsiasi momento a un dialogo con il Giappone per normalizzare le relazioni tra i due Paesi. Lo ha riferito il portavoce del presidente sudcoreano, Kim Eui-kyeom, spiegando che Moon ha avuto una conversazione telefonica di 45 minuti dalle 10:00 di stamattina ora locale con il primo ministro giapponese Shinzo Abe per spiegare e condividere il risultato del summit del 27 aprile con Kim. Al summit, Moon aveva comunicato a Kim la disponibilità di Abe a dialogare con Pyongyang.