Nuovo incendio al campo rom a Castel Romano. Benvenuti: va trasferito

“Ieri pomeriggio ennesimo incendio al campo nomadi di Castel Romano con fumo nero, ben visibile sia da Pomezia che dalla Capitale, nelle zone Spinaceto, Eur, sino a Marconi e alla Magliana. Fumo che peraltro ha interessato anche la viabilità della via Pontina, mentre all’ingresso del campo sono ben visibili carcasse di auto bruciate e abbandonate da molti mesi”. E’ quanto denuncia in una nota Piergiorgio Benvenuti, presidente nazionale del Movimento ecologista Ecoitaliasolidale. “Da tempo chiediamo che venga trasferito il campo nomadi di Castel Romano adiacente a Pomezia, presente all’interno della Riserva di Decima Malafede ed installato temporaneamente dal Comune di Roma per soli tre mesi nell’agosto del 2006 e che invece è rimasto a creare notevoli problemi di sicurezza nell’area”, continua Benvenuti spiegando che nei prossimi giorni chiederà “di poter visitare il Campo nomadi per rendermi conto della situazione in cui versa l’area adibita al campo e presenteremo un dossier video-fotografico della situazione alla Regione Lazio per competenza, al ministero dell’Ambiente e alla Commissione petizioni del parlamento europeo”. “Ora basta, il campo nomadi di Castel Romano – conclude Benvenuti – è totalmente incompatibile all’interno di una riserva naturale e deve essere immediatamente trasferito”.