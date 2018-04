“Non è l’Arena”, Landolfi in diretta parla dello schiaffo al cronista (video)

di

La partecipazione dell’ex ministro Mario Landolfi a Non è l’Arena di Massimo Giletti. Il video integrale prova che Landolfi non voleva sottrarsi alle domande del cronista. «Ho chiesto di venire in trasmissione per scusarmi pubblicamente davanti alle telecamere», ha detto. «Ho commesso un gesto esecrabile. Chi mi conosce sa che questi atteggiamenti non appartengono al mio stile, al mio temperamento, al mio carattere. Ho commesso un gesto inconsulto di cui mi assumo tutta la responsabilità. Quello schiaffo fa e farà più male a me che a lui».