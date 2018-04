Nino Benvenuti, tanta paura ma sta meglio: “Grazie, vi abbraccio tutti”

di

«Nino Benvenuti sta meglio ed è sottoposto ad ulteriori accertamenti ed è commosso per la massiccia ondata di affetto e vicinanza giunta al Policlinico di Tor Vergata, dove è tuttora ricoverato. E ringrazia e abbraccia virtualmente tutti». Le parole della portavoce del grande campione di boxe hanno risollevato il morale alle centinaia di migliaia di persone, tra sportivi, fans e semplici cittadini, che avevano vissuto con ansia la nottata dopo la notizia del malore che aveva colpito l’olimpionico di Roma, arrivato in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata, nella Capitale. Nino Benvenuti, 80 anni tre giorni fa, secondo la sua portavoce è ligio alle raccomandazioni dei medici che gli hanno imposto. “Non immaginava di essere amato così tanto: sul suo telefono sono arrivati oltre 500 messaggi di auguri di pronta guarigione”. Benvenuti era stato ricoverato per stanchezza, dolori all’addome e febbre alta dopo il ritorno di a Roma, giovedì, da Roseto degli Abruzzi.