Nino Benvenuti in ripresa: «Ci vuole altro per mettermi al tappeto»

Sono migliorate le condizioni di Nino Benvenuti ricoverato al Policlinico di Tor Vergata in seguito a un malore che lo ha colpito sabato scorso. Lo ha annunciato il bollettino medico dell’ospedale romano: «A seguito del necessario iter diagnostico terapeutico il paziente è in buone condizioni e con gli indici clinici in ripresa». La leggenda del pugilato italiano ha voluto ringraziare l’equipe medica di chirurgia d’urgenza e di gastroenterologia e il direttore generale, dottoressa Tiziana Frittelli e poi ha scherzato su quanto accaduto: «La salute ha cercato di prendermi a pugni, cogliendomi di sorpresa ma ci vuole ben altro per mettermi al tappeto».