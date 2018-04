Netanyahu, durissimo attacco all’Iran: «Mente sul nucleare, ecco le prove»

di

L’Iran ha mentito sulla natura del suo programma nucleare e ha «intensificato gli sforzi» per nasconderlo dopo aver firmato l’accordo sul nucleare del 2015. È quanto ha affermato il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu in un atteso discorso. Israele ha rinvenuto 55mila file di informazioni che «incriminano» l’Iran con una operazione d’intelligence. Secondo il premier israeliano nel 2017 i files sul nucleare sono stati trasferiti in una «località altamente segreta in Iran», della quale è stata mostrata un’immagine.

Sempre secondo Netanyahu, i files segreti provano che il programma iraniano era disegnato «per testare e costruire armi nucleari». «Questi files- ha affermato- provano che l’Iran ha mentito spudoratamente quando diceva che non avrebbe mai avuto un programma nucleare», ha detto Netanyahu nel suo discorso pronunciato nel complesso militare di Kirya a Tel Aviv. Gli Stati Uniti hanno garantito l’autenticità dell’archivio segreto ottenuto da Israele, ha proseguito Netanyahu, annunciando che i documenti verranno mostrato all’agenzia Onu per l’energia atomica e ad altri paesi.