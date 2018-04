Molise, affluenza in calo rispetto al 2013. Testa a testa Centrodestra-M5S

di

Si sono chiuse alle 23 e sono immediatamente iniziate le operazioni di scrutinio alle elezioni regionali del Molise, dove sono in campo per la carica di governatore Andrea Greco, candidato del Movimento 5 Stelle, Donato Toma per il Centrodestra, appoggiato da 9 liste, Carlo Veneziale per il Centrosinistra, e Agostino Di Giacomo per Casapound. L ‘elezione del presidente di Regione è diretta vince il più votato senza ballottaggio, mentre quella dei consiglieri regionali avviene con meccanismo proporzionale con un premio di maggioranza).

L’affluenza alle 19 in Molise per le elezioni regionali è al 38,69%. I votanti sono stati 129.125. Alla stessa ora nelle consultazioni regionali del 2013 aveva votato il 32,96 per cento degli aventi diritto. .L’affluenza finale è stata del 52,16%, nel 2013 fu del 61,63, ma in quell’occasione si era votato in due giorni. Stavolta invece si vota in un solo giorno ma il trend è comunque considerato in calo. Soprattutto rispetto alle Politiche il dato è notevolmente in calo, 52 contro 70%, e allora stravinsero i grillini…

MOLISE – Qui tutti i risultati in tempo reale