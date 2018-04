Meteo, con Apollo ancora sole e caldo. Ma solo fino a giovedì: poi tornerà la pioggia

di

Apollo – non per niente è stato ribattezzato così l’anticiclone di passaggio sullo Stivale – sta portando sole e caldo, rinfrancando gli abitanti del Belpaese con temperature miti e giornate finalmente primaverili.

Apollo porta sole e caldo. Ma solo fino a giovedì

«Non accenna a diminuire la calda influenza dell’alta pressione europea Apollo‘ che sta portando tantissimo sole e temperature sopra la media del periodo al Nord», riferisce infatti il Meteo.it informando che «anche per mercoledì 25 aprile, giornata festiva, il bel tempo dominerà l’intero Paese, salvo per qualche addensamento nuvoloso in più sui rilievi del Trentino, del Veneto e del Friuli, anche con occasionali piovaschi o brevi rovesci pomeridiani». Sul resto delle regioni, però, «il sole sarà prevalente e le temperature molto calde: al Nord, in Toscana e in Calabria sono attesi valori diurni tra 24 e 28°C, tra 21 e 23°C sul resto delle regioni. Da giovedì – informa poi Antonio Sanò, direttore del Meteo.it – l’anticiclone Apollo inizierà a indebolirsi sempre più e le prime avvisaglie di un cambiamento del tempo saranno i temporali con grandine che colpiranno i rilievi e le medio-alte pianure del Triveneto. Nel corso dell’ultimo weekend di aprile, i temporali diventeranno via via più frequenti su molte regioni».