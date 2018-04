Merkel: «Un Fondo monetario europeo? Solo con la modifica dei trattati Ue»

di

La trasformazione del Meccanismo europeo di stabilità (Esm) in un vero e proprio Fondo monetario europeo può avvenire solamente modificando i trattati Ue. Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel intervenendo all’assemblea parlamentare della Cdu. Secondo quanto trapela dalla riunione a porte chiuse, la cancelliera ha ricevuto ampio sostegno alla sua posizione sulla questione, che è in contrasto con quanto invece sostiene la Commissione europea, secondo la quale non sono necessarie modifiche ai trattati. La Merkel ha inoltre affermato che il Fondo dovrebbe essere creato dagli stati membri e non diventare un’altra istituzione europea sulla quale la Commissione avrebbe un’influenza decisiva.