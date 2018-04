Meloni a Di Maio: «Non sei Batman». E gli dedica una canzone (video)

di

«Dedico il titolo di questa canzone a Luigi di Maio: nessuno vuole essere Robin ma per essere Batman devi vincere le elezioni» Usa l’ironia Giorgia Meloni per commentare le ultime performance del candidato premier grillino che giovedì sera ha dato prova di grande fantasia.

Meloni dedica un canzone a Di Maio

La leader di Fratelli d’Italia, reduce dal tour elettorale in Molise rinviato di alcune ore per il colloquio con la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha postato sulla sua pagine Facebook il video della canzone di Cesare Cremonini, tratto dall’ultimo album Gli scenari possibili. “In questo mondo di eroi nessuno vuole essere eroe” è uno dei passaggi del testo. Anche il capogruppo di FdI, Fabio Rampelli, ha ironizzato sulle ultime mosse di Di Maio: «Possiamo stare al governo o all’opposizione indistintamente perché non bramiamo per il potere e si può servire il popolo dall’una o dall’altra parte. Ma il veto posto da Di Maio anche su Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia – scrive su Facebook – ci porta indietro di 30 anni, alle pregiudiziali ideologiche. Invece di rimuovere quello su Forza Italia per costruire un nuovo governo lo raddoppia, non si può sentire, sembra la reincarnazione della “volante rossa”… 5 punte x 5 stelle. Di Maio ci propone di votarlo senza entrare nel governo, tecnicamente si chiama ‘“appoggio esterno”. Tra un po’ – conclude Rampelli – parlerà anche di ‘“convergenze parallele”, “manuale Cencelli” e governi balneari. Da pentastellati a pentapartito…».