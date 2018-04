Medici, al via la campagna shock contro le fake news sulla salute

di

Sarà presentata giovedì 10 maggio, a Roma, la campagna voluta dalla Federazione dei medici italiani, contro le fake news in tema di salute. Le”‘bufale” che, «quando riguardano la medicina, possono mettere a serio rischio la salute dei cittadini», si legge in una nota della Fnomceo. «Abbiamo scelto una campagna shock – spiega il presidente Filippo Anelli (nella foto) – perché vogliamo far comprendere i pericoli spesso sottovalutati cui il cittadino va incontro nel momento in cui si affida a fonti non autorevoli per decidere della propria salute. Gli Ordini dei medici sono garanti della salute pubblica come bene per tutta la società e hanno quindi il dovere di intervenire per informare e sensibilizzare i cittadini rispetto ad atteggiamenti che ne minano il benessere». «Il medico deve tornare al centro della relazione che il paziente ha con la propria salute – sottolinea Anelli – Occorre ricostruire quel rapporto di fiducia medico-paziente che è stato fortemente indebolito dall’aziendalizzazione della sanità».

La campagna contro le fake news sarà presentata nella sede dalla Fnomceo

La Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo) replica, su scala nazionale, l’esperienza messa in atto su diverse tematiche da alcuni Ordini quali quelli di Bari, Napoli, Taranto e Roma, e che consiste nell’applicare alla comunicazione della salute le tecniche e gli strumenti della comunicazione pubblicitaria. Trentuno città verranno tappezzate con 4 diversi manifesti 6 metri per 3, con immagini che, dai creativi che le hanno proposte, vengono preannunciate come «shock, ma temperate da una buona dose di ironia».