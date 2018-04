Marocco, siriani finanziavano l’Isis tramite conti bancari: arrestati

di

La polizia marocchina ha arrestato due cittadini siriani e due marocchini per il loro coinvolgimento nel finanziamento dello Stato islamico (Isis). Lo ha riferito l’agenzia ufficiale di notizie Map. Il rapporto afferma che un’indagine condotta dai servizi di sicurezza ha rivelato che uno dei sospetti siriani ha messo il suo conto in Marocco a disposizione di un’agenzia di trasferimento di denaro in Siria gestita da un parente, al fine di trasferire e ricevere denaro in cambio di commissioni su queste transazioni illegali. In relazione a questo caso, la stessa fonte ha riferito dell’arresto di due marocchini per aver versato fondi sul conto nazionale siriano nel 2017 e nel 2018, rilevando che ha trasferito i soldi ai propri parenti in lotta per l’Isis in Siria. Per quanto riguarda il secondo siriano arrestato, l’inchiesta ha dimostrato che aveva ricevuto fondi sospetti sul suo conto bancario, secondo la stessa fonte. L’operazione di sicurezza. si sottolinea, fa parte degli sforzi delle autorità marocchine di perseguire fondi sospetti e prosciugare fonti di finanziamento del terrorismo, in conformità con le raccomandazioni delle Nazioni Unite e le convenzioni rilevanti firmate,. I sospettati sono stati portati davanti all’ufficio del pubblico ministero competente, che ha deciso di arrestarne tre e di porre uno dei cittadini siriani sotto controllo giudiziario.