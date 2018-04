Manfrine M5S, Salvini: «Sto cominciando a perdere la pazienza…»

di

«Sto quasi perdendo la pazienza, o si fa questo governo, tra Centrodestra e Cinque Stelle, o si va a votare». Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, durante la registrazione di Di Martedì, in onda su La7. «Io sono in mezzo tra Berlusconi e Di Maio -. sottolinea – . Mi sono scoperto molto zen». Salvini scherza anche su Berlusconi a proposito della “mimica” espressa platealmente dal leder di FI dopo l’incontro ella delegazione del centrodestra con Mattarella.«Berlusconi? Il ragazzo è esuberante». Il leder della Lega ribadisce anche un punto chiave: «Io non voglio tradire il voto degli italiani, non ho preso il voto del centrodestra per dire me ne frego del voto, e pur di andare al governo vado da un’altra parte». «Berlusconi – dice sempre Salvini – mi sembra che lo usino come scusa per non andare al governo, perché Berlusconi non può fare il ministro, non può fare il senatore, non può fare il deputato». « Io – sottolinea – voglio un governo centrodestra-Cinque Stelle, ma se

loro vogliono andare con Renzi…».