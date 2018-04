Di Maio rilancia: contratto di governo con Lega o Pd, mai con Forza Italia

di

Ecco cosa ha in mente Luigi Di Maio secondo indiscrezioni riportate da Corriere.it e confermate al Fatto quotidiano: lanciare un programma di governo da sottoscrivere con la Lega o con il Partito democratico. Ma Forza Italia deve restare fuori da ogni patto. Questa la posizione che il M5S illustrerà alle consultazioni con il presidente Mattarella e che lo stesso Di Maio si appresta a spiegare nella sua apparizione al programma Di Martedì su La7. Matteo Salvini, oggi impegnato a Milano per il compleanno del figlio, aveva già fatto sapere che senza Forza Italia non sarà possibile un appoggio della Lega a un governo Cinquestelle. In queste ore circola la voce di un ‘pre-vertice’ di consultazioni domani a palazzo Grazioli, tra Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. Di fronte al M5S che rivendica per Di Maio il ruolo di premier, il presidente dei depuati Fdi Fabio Rampelli taglia corto: “E’ un’insistenza -afferma- che mi sembra francamente puerile. Alla luce dei numeri, si tratta di una pura petizione di principio”. Dal Pd è arrivata immediata la risposta a Di Maio: “Il Pd, coerentemente con le decisioni assunte in direzione, dirà al presidente Mattarella che non siamo disponibili ad alcun governo che abbia Di Maio o Salvini come premier. La proposta del leader 5 stelle è ovviamente irricevibile”, ha detto il capogruppo del Pd a Palazzo Madama, Andrea Marcucci.