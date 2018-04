Lunedì la presentazione del libro di Gennaro Malgieri su Corridoni

di

Lunedì 23 aprile, alle 18, nella sala Landi della sede Ugl in via delle Botteghe Oscure 54, sarà illustrato e dibattuto il volume “Corridoni” (edizioni Fergen) dedicato dallo scrittore, giornalista ed ex parlamentare di An, Gennaro Malgieri, alla ricostruzione e all’analisi del profilo politico e intellettuale del sindacalista, considerato una delle figure più complesse del movimento rivoluzionario del primo Novecento. Presenti, oltre all’autore, il segretario generale dell’Ugl, Paolo Capone, e il giornalista e scrittore Giuseppe Del Ninno. Introdurrà ai lavori il segretario confederale Ugl, Daniela Ballico.

Il libro di Malgieri su Corridoni

Il volume ripercorre le orme dell’operato di Filippo Corridoni, riletto in controluce sulla base delle «nuove sintesi» di cui il sindacalista è stato considerato un illuminato precursore, che avrebbero anticipato sviluppi teorici e pratici di indiscutibile portata storica. Un personaggio che, nel tempo, è stato riletto in vari modi e alla luce di diverse, spesso anche contrapposte, interpretazioni. Non a caso, commenti e schede dedicate al volume recitano, tra l’altro: «Una vasta letteratura ce lo consegna nei modi più disparati; tutti sono plausibili ed è legittima qualsivoglia interpretazione del suo breve eppure intenso cammino tra le intemperie degli anni Dieci fino alla tragica ed eroica morte nella prima guerra mondiale». Un compendio storico-letterario a cui oggi si aggiunge l’acuta rilettura proposta da Malgieri nel volume che, tra le righe di un breve ma esaustivo profilo politico ed intellettuale, rilancia contenuti e proposte di Corridoni incredibilmente attuali, riletti attraverso la lente di un sindacalismo rivoluzionario di cui Malgieri, nel suo lavoro, evidenzia originalità interpretativa e moralità: coordinate con le quali Corridoni ha perseguito il suo scopo.